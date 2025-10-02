Imperio Romano: La forja de Occidente a través de su historia, ciencia y cultura

El Imperio Romano surgió del asentamiento de Roma en el siglo VIII a.C. y, con el tiempo, se expandió para abarcar gran parte de Europa, el norte de África y el Medio Oriente.

Durante siglos, Roma se convirtió en el centro político, económico y cultural del Mediterráneo.

Su organización administrativa, sus leyes y su ejército altamente estructurado permitieron que el imperio perdurara durante más de cinco siglos en Occidente y hasta mil años en Oriente con el Imperio Bizantino.

Entre sus líderes más emblemáticos destacan Julio César, Augusto y Constantino el Grande, quienes impulsaron reformas políticas, económicas y religiosas que moldearon la historia de Europa y del mundo occidental.

El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 d.C., cuando el último emperador, Rómulo Augústulo, fue depuesto por el caudillo germano Odoacro.

Según los historiadores, las razones fueron múltiples: crisis económicas, corrupción política, luchas internas, invasiones de pueblos bárbaros y la imposibilidad de controlar un territorio tan vasto.

No obstante, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Bizancio, logró resistir durante casi un milenio más tras la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta que finalmente sucumbió con la caída de Constantinopla en 1453.