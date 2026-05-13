IMPHA alerta por el fenómeno de El Niño

ML | El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que, de acuerdo con los criterios nacionales de monitoreo climático, el fenómeno El Niño Oscilación del Sur se encuentra actualmente en estado de alerta. Esta condición, según la entidad, indica que ya se observan condiciones típicas asociadas a este fenómeno y que existe una alta probabilidad de que estas se mantengan en el país durante los próximos meses.

Igualmente, el IMPHA destacó que en las últimas semanas se han registrado temperaturas del mar superiores a lo normal en el océano Pacífico ecuatorial, acompañadas de cambios en la atmósfera, lo cual confirma el inicio de un nuevo evento climático.