Impha prevé marzo caluroso y con más lluvia

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó desde Santa Clara, provincia de Coclé, las condiciones climáticas previstas para marzo de 2026, un mes que históricamente registra las menores precipitaciones en la vertiente del Atlántico y el segundo más seco en la vertiente del Pacífico.

Durante el reporte oficial, la climatóloga Russy Carrera explicó que en marzo los vientos alisios tienden a debilitarse, lo que provoca una disminución de las lluvias, especialmente en la cordillera. Esta condición favorece la entrada de brisa cálida y húmeda proveniente del Pacífico, sumada a la presencia de bruma, factores que inciden en que el mes se caracterice por temperaturas elevadas.

No obstante, señaló que para este año se pronostica un aumento moderado de hasta un 40% en las lluvias, principalmente en sectores de la vertiente del Caribe y en la provincia de Chiriquí. En estas áreas, la lluvia acumulada mensual podría oscilar entre 250 y 500 milímetros, mientras que en la vertiente del Pacífico se estiman valores entre 0 y 150 milímetros.

La entidad reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde está disponible el boletín de pronóstico climático actualizado.