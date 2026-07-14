Impulsan dos reformas laborales para la desconexión digital y período de desempleo

Dos proyectos de ley presentados por el diputado Ernesto Cedeño durante el inicio de la Primera Legislatura del Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias de la Asamblea Nacional de Panamá buscan modificar diversos aspectos laborales del país.

Se trata del Anteproyecto de Ley 10, que adiciona artículos al Código de Trabajo sobre el derecho a la desconexión digital laboral, y del Anteproyecto de Ley 31, que crea el régimen especial de protección económica temporal por cesación involuntaria del empleo y dicta otras disposiciones.

”Estos proyectos aspiran a la protección de los trabajadores ya que hemos recibido quejas de que no se quieren respetar los tiempos que exige la vinculación laboral, sobre todo con el uso del teletrabajo, y por otro lado tenemos a las personas que son despedidas sin justificación, para quienes estamos proponiendo una dispensa”, aclaró el diputado Ernesto Cedeño.

El anteproyecto sobre el derecho a la desconexión digital establece que los empleadores deben abstenerse de exigir, solicitar o esperar respuestas inmediatas fuera del horario de trabajo, salvo en los casos exceptuados por la ley; mientras que en el caso de la protección económica temporal por cesación involuntaria se estipula un periodo de gracia de tres meses en el que se suspende el pago de obligaciones financieras y de servicios públicos como agua y electricidad.