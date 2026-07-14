Impulsan iniciativa para promover el liderazgo juvenil en Panamá

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció la puesta en marcha del proyecto piloto “Voces que Transforman: La Voz de Mi Comunidad”, una iniciativa que busca fortalecer la participación y el liderazgo de jóvenes panameños mediante espacios de capacitación, debate y presentación de propuestas comunitarias.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, estudiantes universitarios o egresados, quienes podrán postular sus iniciativas entre el 6 y el 17 de julio a través de un formulario disponible en las redes sociales oficiales del MIDES.

La entidad informó que los participantes deberán presentar un video de hasta tres minutos en el que expliquen una problemática de su comunidad, su impacto en jóvenes y familias, así como una propuesta de solución.

La coordinadora nacional de Programas y Proyectos de Juventud del MIDES, Ivis Nicole Snyder, destacó que “la iniciativa busca que los jóvenes sean protagonistas en la construcción de soluciones para el país y fortalezcan sus habilidades de liderazgo”.

Luego del proceso de evaluación, serán seleccionados 24 participantes de distintas regiones del país, quienes participarán en una jornada de debate programada para el 26 de agosto de 2026. Antes del evento, recibirán capacitaciones en oratoria, argumentación, liderazgo juvenil, salud mental, participación ciudadana y formulación de propuestas.

El equipo ganador recibirá, además del reconocimiento oficial, becas completas del Programa de Agilidad y Liderazgo Estratégico (PALE) de EUDE Business School.

Del MIDES agregaron que “se busca consolidar esta iniciativa como una plataforma permanente para impulsar el talento juvenil, fomentar el diálogo y promover la participación de los jóvenes en la construcción del desarrollo comunitario”.