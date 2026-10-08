Imputan a cinco funcionarios por presunto peculado en hospital de David

Cinco funcionarios del Hospital José Domingo de Obaldía, en David, fueron imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, y enfrentarán una investigación de seis meses.

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, Ana González, dio por presentada la formulación de imputación solicitada por el Ministerio Público y concedió el plazo de seis meses para el desarrollo de las investigaciones, informó el Órgano Judicial.

Durante la audiencia, la fiscal Ruth Ostía sustentó la solicitud de imputación, mientras que la jueza consideró que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 280 del Código Procesal Penal.

La investigación se originó a partir de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que detectó presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los fondos de la caja menuda de la cafetería del hospital.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre el 2 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2018. Los cinco funcionarios, de 39, 44, 45, 56 y 59 años, presuntamente habrían malversado fondos en perjuicio del patronato del centro hospitalario.

Durante la audiencia también participaron los defensores públicos Rocío De Roux, Yaritcenia González, Nathanael Guerra y Carlos Rodríguez, además del defensor particular Anthony Espinoza.

El Ministerio Público tendrá seis meses para continuar recabando elementos de prueba y determinar las responsabilidades que correspondan dentro de esta investigación.