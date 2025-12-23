Imputan cargos a tres médicos por homicidio culposo en hospital de Panamá Oeste

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste logró la imputación de cargos contra tres médicos por el delito de homicidio culposo, en relación con un hecho ocurrido en el Hospital Nicolás A. Solano, informó el Ministerio Público.

La imputación fue solicitada por la Sección de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Delitos contra la Libertad de Panamá Oeste, durante una audiencia en la que la Fiscalía presentó los elementos de convicción correspondientes.

Tras evaluar los argumentos, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión de los imputados y ordenó como medida cautelar la suspensión del cargo para dos de los médicos.

De acuerdo con la investigación, el hecho se registró entre el 17 y el 22 de abril de 2021, cuando una joven ingresó al centro hospitalario con síntomas de fiebre y fuertes dolores de cabeza. Posteriormente, la paciente falleció, presuntamente a causa de negligencia médica.

Las autoridades informaron además que se mantiene orden de aprehensión contra otros dos médicos que estarían vinculados a este caso, como parte del proceso de investigación en curso.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de llevar a cabo investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes de la República.