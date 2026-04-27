INADEH y el Canal de Panamá impulsarán la formación técnica de alto nivel

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han formalizado un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. Según el INADEH, este acuerdo estratégico busca fortalecer el recurso humano que impulsa la vía interoceánica y los grandes proyectos de infraestructura nacional.

La alianza fue ratificada mediante la firma de la directora general del INADEH, Yajaira Pittí, y el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez Morales. A través de este convenio, el INADEH tendrá un rol clave en la formación y certificación de personal en áreas como: construcción, mantenimiento de infraestructura, operación de equipos, y otras especialidades necesarias para las actividades del Canal y sus servicios conexos.

El convenio incluye el desarrollo conjunto de programas de capacitación con componente práctico, el intercambio de especialistas y conocimientos, y la certificación de competencias laborales del personal formado.

Asimismo, se busca garantizar la disponibilidad de mano de obra calificada para responder a la demanda de los proyectos del Canal de Panamá, fortaleciendo las capacidades técnicas del país.