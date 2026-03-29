Inauguran ejercicios “Mares del Sur 2026” con llegada del USS Gridley a Amador

La ceremonia inaugural de los ejercicios multinacionales Mares del Sur 2026 se realizó este domingo, 29 de marzo, en el Puerto de Cruceros de Amador, con la presencia del destructor USS Gridley, que atracó como parte de las maniobras de cooperación marítima.

El buque, equipado con avanzados sistemas de radar y defensa, permanecerá en el puerto hasta el próximo 2 de abril, en el marco de estos ejercicios que reúnen a varios países de la región con el objetivo de fortalecer la seguridad y la colaboración marítima en el hemisferio.

De manera paralela, la embajada estadounidense informó que el portaaviones USS Nimitz se mantiene anclado en aguas abiertas durante el desarrollo de las operaciones.

Durante la jornada, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó el alcance de estas actividades y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

“Aterricé en el USS Nimitz para observar las operaciones de vuelo. Esta visita resalta la solidez de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Panamá. Orgulloso de la Marina de EE.UU., reconstruida bajo el presidente Trump como la más grande del mundo, proyectando la fortaleza estadounidense a nivel global”, expresó.

Asimismo, el diplomático señaló que participó en la recepción del USS Gridley junto a autoridades panameñas. “Recibí al USS Gridley, un destructor de misiles guiados que demuestra una capacidad inigualable, en la Terminal de Cruceros de Amador junto al ministro Frank Ábrego y la comandante Magdalena Keel. La visita del USNAVY, reconstruida bajo el presidente Trump como la mejor Marina en la historia, resalta la solidez de la cooperación entre Estados Unidos y Panamá”, añadió.