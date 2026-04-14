Inauguran sala de cuidados paliativos del Instituto Oncológico Nacional en la Ciudad de la Salud

Las primeras habitaciones de la nueva Sala de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico, ubicada en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud, ya se encuentran en funcionamiento.

El Instituto Oncológico Nacional (ION), en articulación con el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), puso en funcionamiento este espacio diseñado para brindar atención integral, digna y humanizada a pacientes con cáncer.

Alex González, asesor del Despacho Superior del Minsa, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas interinstitucionales, que fortalecen la red pública de atención y permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias.

Indicó que la implementación de la sala ha sido progresiva, gradual y bien planificada, lo que permite evaluar cada caso y garantizar que los pacientes reciban la atención que requieren.

“Actualmente, los pacientes están ingresando poco a poco; se está llevando a cabo un proceso de evaluación para que puedan recibir todo lo que necesitan”, precisó.

Además, destacó que este nuevo espacio contribuirá a mejorar la capacidad de atención ante el incremento de casos de cáncer en los últimos años.

El Dr. González mencionó que la apertura de esta unidad forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer los servicios oncológicos, que incluye la futura habilitación de un nuevo edificio de nueve pisos destinado a áreas como quimioterapia y consulta externa.

Por su parte, el director médico del ION, Julio Santamaría, señaló que esta apertura representa “un paso agigantado” en la atención oncológica del país.

Subrayó que los cuidados paliativos van mucho más allá del tratamiento médico: “Se trata de mantener y recuperar la dignidad del paciente, brindarle un espacio donde pueda estar con su familia, recibir apoyo emocional y espiritual, y afrontar su enfermedad con acompañamiento”.

El jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor Oncológico, Mario Julio Garibaldo, explicó que este proyecto, previsto inicialmente para marzo, se hizo realidad el pasado 6 de abril, marcando un momento clave para el sistema de atención.

“Fue como cambiar completamente un sistema: apagar el anterior y encender uno nuevo. Había nervios, pero todo salió como se había planificado”, expresó.

Desde su apertura, la unidad ha atendido a nueve pacientes, quienes han comenzado a recibir atención especializada enfocada en el manejo del dolor y el acompañamiento integral.