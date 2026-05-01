Incautan 194 paquetes de presunta droga en contenedor con destino a Irlanda

El trabajo conjunto entre la Dirección Nacional Antidrogas, Unidad Táctica Antidrogas de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, permitió la incautación de 194 paquetes con presunta droga, que se mantenían en un contenedor proveniente de Jamaica, informaron este viernes 1 de mayo, las autoridades panameñas.

La presunta sustancia ilícita que se mantenía en tránsito en Panamá, fue ubicada en un puerto del Atlántico y tenía como destino final Irlanda.

En lo que va del año 2026, la Policía ha incautado 3,307 paquetes con sustancias ilícitas Nacional en los diferentes puertos del país en las acciones operativas que se mantienen contra las acciones de grupos delictivos transnacionales.