Incautan 50 paquetes con presunta droga en puerto del Atlántico

Este lunes, 20 de octubre, fueron incautados 50 paquetes con presunta droga en un puerto del Atlántico, confirmó la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, la sustancia estaba oculta en el interior de un contenedor procedente de Brasil, trasbordo en Panamá - Italia, y destino final Turquía.

“La operación forma parte de las acciones ofensivas contra el narcotráfico reforzadas por el Plan Firmeza, que busca preservar la seguridad y el orden en las zonas portuarias del país”, agregaron de la Policía.