Incautan 92 paquetes de presunta droga en la provincia de Colón

La Aeronaval informó el decomisó de 92 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en los paneles de refrigeración de dos contenedores a bordo de un buque, como parte de las acciones implementadas en la operación Escudo Protector, bajo tareas de control de tráfico marítimo ilícito que se llevó a cabo en una terminal portuaria de la zona del Caribe, en la provincia de Colón.

Asimismo, la institución reveló en un comunicado que durante la operación lograron recuperar el presunto ilícito, el cual era procedente de Puerto Guayaquil, Ecuador, en tránsito por Panamá y con destino final Antwerp, Bélgica.

A su vez, coordinaron con la Fiscalía de Droga de la Provincia de Colón para realizar las diligencias de allanamiento y registro al contenedor.

La entidad detalló que en lo que va del año 2025 la Aeronaval ha incautado 33,956 paquetes de sustancias ilícitas, a través de 83 operaciones que día a día efectúan nuestras unidades en aras de reforzar la seguridad en el territorio nacional y contrarrestar el flagelo del narcotráfico.