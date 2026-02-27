Incautan más de una tonelada de presunta droga y aprehenden a cinco hombres en Los Santos

El Servicio Nacional Aeronaval informó este 27 de febrero sobre la aprehensión de cinco hombres y el decomiso de una embarcación que transportaba 1,163 paquetes de presunta sustancia ilícita, durante un operativo realizado al sur de Punta Mala, en la provincia de Los Santos.

La acción se desarrolló, según comunicado de la entidad, mediante patrullajes marítimos de rutina, cuando unidades navales detectaron una nave con comportamiento sospechoso en el área. Al proceder con la inspección, ubicaron varios sacos que contenían los paquetes con la presunta droga, cuya composición aún está por determinar por las autoridades competentes.

Detallaron que, tras el hallazgo, los cinco tripulantes fueron aprehendidos y la embarcación asegurada. Sin embargo, al intentar remolcarla, la nave presentó una fisura en la proa que comprometía su flotabilidad, lo que obligó a coordinar el traslado inmediato de la carga y los detenidos hacia la Estación Aeronaval de Mensabé, siguiendo instrucciones de la Fiscalía de Drogas de Los Santos.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año la Aeronaval ha logrado incautar 17.9 toneladas de sustancias ilícitas a través de 15 operaciones ejecutadas en distintos puntos del país.

La institución reiteró que mantendrá su ofensiva contra el narcotráfico, reforzando la vigilancia marítima y las acciones estratégicas para impedir que estas sustancias lleguen a las comunidades y afecten a las familias panameñas.