Incautan presunto oro no declarado en el Aeropuerto de Tocumen

Un caso de presunto transporte ilegal de metales fue detectado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego que una pasajera de nacionalidad peruana fuera retenida al pasar por el escáner del área de inspección, informaron de la Autoridad Nacional de Aduana.

Según el reporte oficial, la viajera, procedente del Perú en un vuelo comercial, fue atendida por el inspector de turno, quien notó en la imagen de rayos X la presencia de varias formas circulares oscuras, indicativas de un alto volumen de metales ocultos entre sus pertenencias.

Detallaron que, ante la anomalía, el funcionario remitió inmediatamente el caso a una inspección más detallada. Tras aplicar el procedimiento correspondiente al perfilamiento de pasajeros, las autoridades encontraron 13 pequeños bultos que contenían presunto oro fundido, los cuales no habían sido declarados a las autoridades aduaneras.

El peso total del material incautado fue de 0.39 gramos. Ahora continúa el proceso administrativo correspondiente, mientras se investiga la procedencia y el destino final del metal.