Incendio afectó edificio de tres pisos en Calidonia durante la madrugada

Un incendio registrado en la madrugada de este viernes, 26 de septiembre, afectó varios departamentos de un edificio residencial de tres pisos, ubicado en Vía Ecuador, en el corregimiento de Calidonia, Ciudad de Panamá.

El siniestro se produjo en el PH Albertina, en las cercanías del Hospital Santo Tomás, alrededor de la medianoche, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP).

Conforme a reportes en sitio, a llegar al sitio las unidades de emergencia enfrentaron dificultades debido a la baja presión en los hidrantes más próximos, lo que obligó a coordinar el abastecimiento de agua desde otros puntos. La operación fue reforzada con el apoyo de vehículos cisterna provenientes de Plaza Amador y Carrasquilla.

Hasta el momento no se han reportado víctimas y las autoridades se mantienen en el lugar para continuar con las labores de enfriamiento y evaluación de daños.