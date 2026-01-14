Incendio en apartamento de edificio en avenida Balboa obliga a evacuar residentes

Una emergencia se registró la tarde de este miércoles, 14 de enero, tras un incendio ocurrido en un apartamento ubicado en el piso 12 de un edificio situado en la avenida Balboa, en la ciudad de Panamá.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron al lugar para atender el siniestro y realizar las labores de control y extinción del fuego, a fin de evitar su propagación a otros niveles del inmueble.

Por razones de seguridad, las autoridades procedieron a evacuar a los residentes del edificio, mientras se desarrollaban las operaciones de respuesta a la emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio se produjo en un apartamento del PH Bayfront Tower, ubicado sobre la avenida Balboa.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el incendio se mantiene controlado, mientras las unidades continúan trabajando en labores de extinción, verificación de riesgos y aseguramiento del área, en coordinación con otras entidades de respuesta.