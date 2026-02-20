Incidente en la vía del ferrocarril obliga al cierre temporal del centro de visitantes de Miraflores

El Canal de Panamá informó este 20 de febrero de 2026 que esta mañana se registró un accidente en la vía del ferrocarril, a la altura de la entrada al Centro de Visitantes de Miraflores.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho “involucró al ferrocarril y a un colaborador del Canal de Panamá”.

La institución detalló que tras el incidente “se dieron los primeros auxilios en el lugar por parte de los Bomberos del Canal de Panamá, quienes atendieron la emergencia y coordinaron su traslado a un centro hospitalario”.

Como medida preventiva, el Canal anunció que “el acceso al Centro de Visitantes de Miraflores permanecerá cerrado temporalmente”.

Asimismo, indicó que “se han habilitado rutas alternas por Balboa y Corozal para los colaboradores relacionados con la operación del Canal”.