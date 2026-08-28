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Influencers toman los espacios de periodistas sin tener formación

La creciente presencia de influencers y personas sin formación académica en comunicación dentro de medios tradicionales y plataformas digitales ha reabierto el debate sobre la profesionalización y la verificación de la información

Influencers toman los espacios de periodistas sin tener formación
Cortesía | Una influencer haciendo contenido para las redes sociales.
Influencers toman los espacios de periodistas sin tener formación
Influencers toman los espacios de periodistas sin tener formación
Cortesía | Periodistas.
Amilkar Rodriguez
28 de agosto de 2026

Cada vez es más común observar a influencers y creadores de contenido desempeñando funciones que tradicionalmente han sido asociadas con el trabajo periodístico.

Su presencia ya no se limita únicamente a las redes sociales, sino que también han comenzado a ganar espacios en medios de comunicación tradicionales, lo que genera interrogantes sobre el futuro de la profesión y la preparación necesaria para informar a la sociedad.

Zailary Chávez, presidenta del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), señaló que: “Esto no es una situación de ahora, esto se da desde hace muchísimos años, donde hay personas que están ejerciendo en medios de comunicación sin tener la debida formación”.

Chávez resaltó que, “nosotros como Consejo Nacional de Periodismo siempre apostamos por la profesionalización de los comunicadores, lo que hace una diferencia entre un medio de comunicación y una persona con una red social.

Por su parte, Pedro Solís, presidente de la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR), sostuvo que “los medios de comunicación tradicionales sí mantienen una responsabilidad en la verificación de los contenidos que divulgan”.

Solís aseguró que actualmente la radio, la televisión y la prensa escrita procuran evitar la difusión de noticias no verificadas, precisamente por la responsabilidad que tienen ante sus audiencias.

¿Qué hacer’

Sobre las medidas que deben implementar los medios de comunicación, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), Lorenzo González indicó que “las cadenas de televisión y emisoras de radio no pueden desmantelar sus redacciones para abaratar costos. Deben exigir la titulación en Periodismo o Comunicación Social para quienes lideren espacios informativos y de análisis de coyuntura”. Y mencionó que, “desde el Conape impulsamos la dignificación de la profesión”.

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“Es necesario que las instituciones se mantengan en permanente innovación debido a que los cambios en esta profesión ocurren de manera inmediata. Que la educación que se le imparte a los futuros comunicadores no solo se quede con lo que estudian en las aulas de clases, sino que puedan adquirir conocimientos en el campo”.

Los periodistas deben contar con u título para los cargos públicos

ml | Aunque en algunos medios se permite ejercer el periodismo sin tener un título físico que le acredite, la Contraloría General de la República, en el año 2024, registró en el sistema los periodistas nombrados como directores o jefes de comunicaciones de las instituciones y ministerios en conjunto con el título universitario. Esto es en cumplimiento de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, modificada por la Ley 351 del 22 de diciembre de 2022, que establece que todos los nombramientos de servidores públicos deben ser registrados en la Contraloría. Las instituciones del Estado que se rigen por la Carrera Administrativa deben cumplir con el Manual de Clases Ocupacionales de dicha Carrera.

Los expertos afirman que la clave para que los periodistas sigan dando un buen contenido informativo responsable es preparandose
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