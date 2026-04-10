Ingenieros de EE. UU. inspeccionan el Puente de las Américas tras incendio

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, confirmó que especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos ya se encuentran en el Puente de las Américas realizando una evaluación estructural, tras la explosión e incendio de camiones cisterna ocurrida el pasado 6 de abril en el sector de La Boca.

Los trabajos de inspección se desarrollan en campo junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Autoridad del Canal de Panamá, con el objetivo de identificar posibles daños y vulnerabilidades en esta infraestructura clave para la conectividad del país.

“A lo largo de nuestros 120 años de relaciones, Estados Unidos siempre ha estado presente para nuestro amigo y socio, y el día de hoy es otra poderosa muestra de la sólida alianza entre Estados Unidos y Panamá en acción”, destacó Cabrera, al referirse al apoyo brindado por la administración del expresidente Donald Trump.

El diplomático también detalló, a través de la red social X, que la evaluación avanza con rapidez y podría estar concluida en los próximos días. “El próximo lunes podría estar lista la evaluación final sobre el Puente de las Américas, la cual sería entregada al Ministerio de Obras Públicas y al presidente José Raúl Mulino para la toma de decisiones correspondientes”, indicó.

Durante la inspección, los ingenieros estadounidenses trabajan de forma coordinada con personal panameño, compartiendo planos y conocimientos técnicos del puente, construido entre 1959 y 1962.

“En conjunto estamos aquí trabajando los ingenieros, bajo el ingeniero Lewis del MOP, con los del ejército de los EE. UU., para evaluar el puente y detectar cualquier tipo de vulnerabilidad tras la explosión”, explicó el embajador.

Con esta presencia en sitio, las autoridades buscan acelerar el diagnóstico técnico y definir las acciones necesarias para garantizar la seguridad y continuidad operativa del Puente de las Américas.