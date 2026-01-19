Inicia programa de Verano de Pre-Ingreso UTP

ML | El Programa de Verano de Pre-Ingreso de la Universidad Tecnológica de Panamá dio inicio el pasado 12 de enero, con un espacio formativo diseñado para acompañar a los estudiantes en su transición a la educación superior y fortalecer las bases académicas necesarias para un desempeño exitoso en el primer semestre, informaron de UTP.

Este programa está orientado a brindar herramientas académicas e institucionales que faciliten la adaptación al entorno universitario y esta edición, cuenta con la participación de 3,882 estudiantes en la Sede de Panamá y 3,064 estudiantes en los centros regionales, sumando un total de 6,946 estudiantes a nivel nacional”.