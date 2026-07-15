Inspeccionan daños por hundimientos en carretera hacia Ballena, en Chiriquí Grande

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), realizó una inspección tras registrarse dos hundimientos en uno de los paños de la vía hacia la comunidad de Ballena, en el distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con la entidad, se coordinan las acciones correspondientes para atender la situación y evaluar los daños ocasionados en la carretera.

Indicaron que actualmente se encuentra habilitado solo un paño de la vía debido a las afectaciones registradas, por lo que el tránsito en el área se mantiene controlado.

SINAPROC recomendó a los conductores extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad, circular con cuidado por el tramo habilitado, mantener distancia entre vehículos, evitar adelantamientos y atender las indicaciones del personal que se encuentra en el sitio.