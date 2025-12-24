Instalaciones del Minsa estarán abiertas en horario regular este 24 y 31 de diciembre

Todas las instalaciones de salud (centros de salud, policentros, Minsa-capsi y hospitales) mantendrán su horario regular y brindarán atención en sus horarios habituales este 24 y 31 de diciembre de 2025, informaron del Ministerio de Salud (Minsa).

Asimismo, las autoridades de Salud, anunciaron al personal esencial vinculado directamente a la atención de salud que, “por la naturaleza del servicio que prestan, deberán laborar los días 24 y 31 de diciembre de 2025 en jornada regular de trabajo, conforme a la planificación institucional vigente”.

Esta disposición se sustenta en las excepciones establecidas en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 37 de 5 de diciembre de 2025, que excluye a las instituciones de salud de los beneficios otorgados al resto de los funcionarios públicos, debido al carácter esencial del servicio que brindan, explicaron del Minsa.

De acuerdo con las autoridades de Salud, “en ese sentido, para efectos de remuneración, el pago correspondiente a dichas jornadas se realizará conforme al salario ordinario, de acuerdo con los contratos y normativas vigentes, al tratarse de días regulares de trabajo y de servicio público obligatorio”.