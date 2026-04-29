Instituto de Meteorología prevé menos lluvias, más calor y posible influencia de El Niño entre mayo y julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que el país enfrentará un inicio irregular de la temporada lluviosa y temperaturas más altas de lo habitual de mayo a julio de 2026, según su más reciente reporte de perspectiva climática.

El informe señala que el territorio nacional se mantiene en vigilancia por el fenómeno de El Niño, ante el calentamiento observado en el océano Pacífico ecuatorial, lo que incrementa la probabilidad de su desarrollo en los próximos meses.

De acuerdo con la ingeniera Luz Graciela de Calzadilla, este escenario podría modificar el comportamiento climático y favorecer una reducción de lluvias en varias regiones del país, además de incidir en una temporada de huracanes en el Atlántico menos activa.

El IMHPA proyecta precipitaciones por debajo de lo normal en amplias zonas, incluyendo Chiriquí (tierras bajas y medias), el sur de la comarca Ngäbe Buglé, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Centro y Este, Colón y el suroccidente de Darién. En estas áreas, la disminución podría oscilar entre 10 % y 20 % respecto a los promedios históricos.

La entidad alertó que esta reducción tendría efectos en la agricultura, el abastecimiento de agua y el riesgo de incendios de masa vegetal, por lo que recomendó a autoridades y productores mantenerse atentos a los informes oficiales.

Regiones con lluvias por encima del promedio

En contraste, se esperan lluvias superiores a lo normal en Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé, zonas montañosas orientales de Chiriquí y el norte de Veraguas, con aumentos estimados entre 15 % y 20 %. Esta condición podría incrementar el riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos y afectaciones en caminos rurales.

Otras regiones, como áreas montañosas occidentales de Chiriquí, Panamá Norte, sectores de Veraguas, Darién y la comarca Guna Yala, registrarían niveles cercanos a lo habitual, aunque con posibles disminuciones leves de entre 5 % y 15 %.

Aumento de temperaturas y sensación térmica elevada

El reporte también prevé un incremento de la temperatura del aire entre 1°C y 3°C por encima de los valores normales. Esta condición, sumada a la humedad, provocará una sensación térmica elevada que podría superar los 38°C en gran parte del país, especialmente en zonas costeras, tierras bajas de Chiriquí, la región central y áreas urbanas.

Retraso de las lluvias y períodos secos

El IMHPA estima además un retraso de entre dos y tres semanas en el inicio de la temporada lluviosa, que se establecería de forma escalonada. Aunque podrían registrarse lluvias aisladas, estas no marcarían necesariamente el inicio definitivo del periodo.