Intentan entrar con armas a un colegio

Dos individuos armados que, presuntamente llevaban varios días enviando mensajes de amenazas contra el Colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón, fueron detenidos.

De acuerdo con la Policía Nacional, los individuos habrían salido del sector de Alto de los Lagos portando armas de fuego y con dirección al centro educativo.

Esta situación se suma a los actos violentos que han ocurrido en el plantel, ya que ayer el Ministerio Público informó que dos adolescentes de 16 y 15 años, se les decretó la medida cautelar de detención provisional, por el delito de tentativa de homicidio, tras atacar a compañeros con un arma blanca la semana pasada.

Ante estos acontecimientos, la directora regional del Ministerio de Educación (Meduca) en Colón, Rosa Martínez, indicó que “estamos desarrollando diferentes programas donde los chicos tienen la oportunidad de exponer sus valores”. La funcionaria agregó que, “conversamos con los padres de familia, quienes deben estar más atentos a sus hijos en sus hogares”.

El pasado 22 de junio se llevó a cabo una reunión entre autoridades educativas y padres de familia en el centro educativo para abordar la situación. Sin embargo, algunos acudientes expresaron su inconformidad con las medidas planteadas. Tal es el caso de María Escalona, madre de un estudiante del colegio, quien expresó, consideró que “para que esta situación pueda mejorar, es necesario que las autoridades saquen del colegio al grupo de alumnos que se dedican a estos actos, porque hoy es arma blanca, mañana puede ser bala”.

Nos comunicamos con la directora del plantel, Noemí Cerrud, e informó que no puede dar declaraciones al respecto.