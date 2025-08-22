Interpol Panamá intensifica acciones para capturar a prófugos

En lo que va del año 2025, unidades de Interpol Panamá, han dado con la aprehensión de 35 ciudadanos de diferentes nacionalidades, requeridos internacionalmente por delitos y crímenes violentos.

Han extraditado a 14 personas que fueron aprehendidas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen realizando escalas de vuelos pretendiendo evadir la justicia.

También a través de la coordinación y comunicación internacional se ha logrado la extradición de 7 panameños requeridos en Panamá, entre los que figuran, homicidas, pandilleros, violadores, traficantes de drogas y otros.

Interpol juega un rol importante en la cooperación policial a nivel mundial, ayudando a los países miembros a combatir la delincuencia transnacional y garantizando la seguridad global.