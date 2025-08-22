Nacionales

Interpol Panamá intensifica acciones para capturar a prófugos

22 de agosto de 2025

En lo que va del año 2025, unidades de Interpol Panamá, han dado con la aprehensión de 35 ciudadanos de diferentes nacionalidades, requeridos internacionalmente por delitos y crímenes violentos.

Han extraditado a 14 personas que fueron aprehendidas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen realizando escalas de vuelos pretendiendo evadir la justicia.

También a través de la coordinación y comunicación internacional se ha logrado la extradición de 7 panameños requeridos en Panamá, entre los que figuran, homicidas, pandilleros, violadores, traficantes de drogas y otros.

Interpol juega un rol importante en la cooperación policial a nivel mundial, ayudando a los países miembros a combatir la delincuencia transnacional y garantizando la seguridad global.

