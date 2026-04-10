Intervienen 600 metros de aceras en Pueblo Nuevo

En busca de recuperar espacios públicos y mejorar la movilidad peatonal en este sector de Pueblo Nuevo, personal de la Alcaldía de Panamá, en coordinación con la junta comunal, intervino 600 metros lineales de aceras. Estas cuentan con un diseño de 2.5 metros de ancho, complementado con un metro adicional de grama e incorporación de pasos podotáctiles para personas con discapacidad visual, fortaleciendo así la accesibilidad universal, informó la institución.

“Esta intervención responde al objetivo de devolver orden, seguridad y dignidad a la calle, facilitando el tránsito diario de residentes, comerciantes y visitantes. La iniciativa se desarrolla tomando en cuenta las sugerencias y opiniones de los dueños de locales, en un ejercicio de participación que fortalece el vínculo entre comunidad y gestión municipal”, explicó el municipio capitalino en un comunicado.

Por el momento, se realizan trabajos de nivelación y colocación de concreto dentro del proyecto que prioriza al peatón, busca ordenar el uso del espacio público y construir entornos más seguros, accesibles y funcionales, donde caminar deje de ser un riesgo y vuelva a ser un derecho cotidiano.