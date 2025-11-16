Inundaciones, deslizamientos y daños a viviendas en Azuero y la comarca Ngäbe Buglé

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de SINAPROC informó que al menos 13 casas resultaron con daños por las lluvias que han caído este fin de semana en el territorio nacional, además de una persona desaparecida.

En Villa Bonita, de Los Santos, se registran 12 casas perjudicadas por la crecida del río La Villa, con un aproximado de 60 personas afectadas. Mientras que en Herrera, antes del puente del Río Esquiguita, se informó de una casa afectada en la que residen dos ciudadanos adultos.

Por otro lado, las autoridades informaron de deslizamientos de tierra en la vía Los Pozos a Pesé y Loma San Pedro. Otras inundaciones se dieron en Rincón Hondo y El Cocuyo. El río Esquiguita se desbordó, cubriendo la vía e impidiendo la circulación vehicular y peatonal durante al menos cuatro horas.

Finalmente, del Sinaproc revelaron que se mantiene la búsqueda de una persona desaparecida hace ocho días en la comarca Ngäbe Buglé, con posibilidad de ahogamiento por inmersión.