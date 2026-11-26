Una mujer fue aprehendida durante una diligencia de allanamiento realizada en el distrito de Arraiján, por su presunta vinculación con el hurto de más de 270 mil dólares de una empresa.

La operación fue desarrollada por unidades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, como parte de una investigación por delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto con abuso de confianza, y contra la fe pública, por presunta falsificación de documentos en general.

Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron equipos tecnológicos y documentación que serán incorporados a las investigaciones para esclarecer los hechos.

De acuerdo con las investigaciones, la sospechosa presuntamente habría aprovechado las funciones que desempeñaba dentro de la empresa para realizar, durante un periodo determinado, transferencias de dinero desde las cuentas de la compañía hacia una cuenta bancaria personal.