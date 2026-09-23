Investigan a seis personas por presuntas estafas con venta de viviendas

Seis personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación con una organización dedicada a realizar supuestas estafas financieras mediante proyectos habitacionales, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

De acuerdo con la información proporcionada por la PGN, las aprehensiones se realizaron durante la Operación Ciclo, desarrollada por las Secciones Tercera y Quinta contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana y la Fiscalía Regional de San Miguelito.

Según las investigaciones iniciadas en 2026, el presunto esquema consistía en promocionar a través de redes sociales un proyecto privado de vivienda ubicado en Panamá Norte, dirigido principalmente a personas que no cumplían con los requisitos para acceder a una vivienda.

La investigación señala que a los interesados se les solicitaban supuestos abonos iniciales para separar viviendas que posteriormente nunca eran entregadas.

La Procuraduría indicó que la afectación económica relacionada con este presunto modus operandi asciende aproximadamente a B/.38,145.50, vinculada a una investigación por el delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa.

Las diligencias de registro y allanamiento fueron realizadas en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional en sectores como Don Bosco, La Cabima, Las Cumbres, Brisas del Golf y Torrijos Carter.