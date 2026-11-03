Investigan muerte de tres personas tras hecho violento en Mariabé, Pedasí

Tres personas fallecieron ayer en un hecho violento registrado en la comunidad de Mariabé, en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, luego de que dos individuos fueran encontradas sin vida dentro de una vivienda con heridas compatibles con arma de fuego y un tercer hombre muriera posteriormente en un centro hospitalario, tras presuntamente ingerir una sustancia al notar la presencia policial.

El Ministerio Público informó que, una vez conocido el suceso, personal de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio se trasladó al lugar para desarrollar las diligencias de investigación y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, el caso comenzó tras un reporte ciudadano sobre detonaciones en el sector conocido como la vía hacia El Matadero, lo que motivó la movilización de unidades de la Policía Nacional.Al llegar a la residencia, los agentes ubicaron a dos personas sin signos vitales: un hombre de 31 años, en el área de la sala, y una mujer de 46 años, en una de las habitaciones. Ambos presentaban lesiones compatibles con impactos de arma de fuego.

Posteriormente, paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 acudieron al sitio cerca de las 11:00 p.m., y confirmaron los dos fallecimientos.

En tanto, durante el operativo para ubicar al presunto vinculado con el hecho, un hombre de 55 años habría ingerido una sustancia aún no identificada al percatarse de la presencia policial. El individuo fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario, donde minutos después se confirmó su fallecimiento, presuntamente por intoxicación.

Finalmente, el Ministerio Público mantiene las investigaciones para determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos y esclarecer las circunstancias de las tres muertes.