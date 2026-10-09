IsGroup defiende legalidad del contrato para la compra de 54 mil laptops

La empresa IsGroup defendió la legalidad del procedimiento de contratación para el suministro de 54 mil computadoras portátiles destinadas a docentes, luego de que se notificara la suspensión del proyecto y se iniciaran trámites administrativos sujetos a revisión por parte de las actuales autoridades gubernamentales.

Carlos Carrillo, abogado del proyecto, sostuvo que la empresa cumplió con los requisitos establecidos en la legislación para este tipo de contrataciones públicas, incluidas las certificaciones y demás documentos exigidos durante el proceso.

Según explicó, IsGroup participó en el proyecto educativo junto con sus afiliaciones comerciales vinculadas a Microsoft e Intel, previamente autorizadas, y presentó la documentación y los sustentos correspondientes. Añadió que la compañía cuenta con constancias de los trámites realizados durante dos administraciones del Ministerio de Educación.

Carrillo enfatizó que la empresa ha actuado de buena fe y que, hasta la fecha, no ha recibido ningún pago ni ha emitido facturas por el proyecto. Indicó que el proceso se encontraba en una etapa de adecuaciones y adendas relacionadas con determinados ajustes, para los cuales se adelantaron las gestiones administrativas correspondientes, conforme a las previsiones legales, con el objetivo de concretar una iniciativa en beneficio de la educación nacional.

Por su parte, Ramsés Paulette, representante legal de IsGroup, rechazó que el procedimiento deba analizarse sin considerar las etapas previas que, según afirmó, se cumplieron antes de la adjudicación.

Paulette explicó que se realizó una reunión de homologación en la que los interesados presentaron observaciones, las cuales fueron atendidas. Asimismo, señaló que durante el procedimiento se presentaron dos acciones de reclamo que fueron resueltas por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

De acuerdo con su versión, una vez resueltos esos reclamos, ninguno de los proponentes acudió al Tribunal de Contrataciones Públicas para impugnar las decisiones, por lo que el proceso continuó hasta la apertura de las propuestas.

El representante legal detalló que la contratación estaba dividida en tres renglones: computadoras portátiles para docentes, computadoras para estudiantes y licencias de software Microsoft 365. Sin embargo, aseguró que únicamente el renglón correspondiente a las laptops para docentes recibió una propuesta considerada adjudicable, presentada por IsGroup, para el suministro de 54 mil unidades.

También indicó que la comisión evaluadora elaboró un informe que, según afirmó, no recibió observaciones, y que la resolución de adjudicación tampoco fue impugnada. Posteriormente, el procedimiento avanzó desde la etapa precontractual hasta la fase contractual.