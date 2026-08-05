Japón evalúa financiar la extensión de la Línea 3 del Metro, el tren Panamá-David y el saneamiento de Cerro Patacón

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles 5 de agosto en el Palacio de Las Garzas al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi.

Durante el encuentro, el diplomático ratificó el interés de su país en respaldar proyectos emblemáticos y consolidar la relación comercial y diplomática bilateral, informó la Presidencia de la República.

Mulino resaltó que Japón es el tercer mayor usuario del Canal de Panamá y el principal para la marina mercante panameña, por lo que la nación asiática representa una puerta de entrada estratégica hacia Asia.

Asimismo, el mandatario agradeció el financiamiento japonés para la Línea 3 del Metro y el túnel bajo el Canal de Panamá, al tiempo que planteó extender dicha línea hasta un punto más cercano a La Chorrera para mejorar la movilidad de los residentes de Panamá Oeste.

En la reunión también se conversó sobre ampliar el financiamiento a obras como el Tren Panamá-David y el proyecto de saneamiento del vertedero de Cerro Patacón, respecto al cual el presidente panameño propuso un acuerdo de gobierno a gobierno para agilizar el apoyo.

Por otro lado, ambas delegaciones abordaron los avances para habilitar un vuelo directo entre Panamá y Tokio operado por la aerolínea All Nippon Airways (ANA), las próximas licitaciones de puertos panameños bajo concesión y los proyectos que licitará la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entre ellos un gasoducto y dos megapuertos, reveló la nota oficial.

En el ámbito diplomático, Mulino instó al canciller Motegi a que Japón se adhiera al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, tomando en cuenta su condición de usuario histórico.

Al respecto, Motegi señaló que evaluará la invitación y destacó que Panamá constituye para Japón un punto estratégico de acceso hacia el Caribe y América Latina.

Finalmente, el ministro japonés expresó el interés de su país en los proyectos de infraestructura planteados y en establecer programas de cooperación en inteligencia artificial, así como en el desarrollo logístico de Puerto Armuelles.

En la reunión participaron por Panamá los ministros Javier Martínez-Acha, Julio Moltó, Felipe Chapman y José Ramón Icaza, entre otros; mientras que la delegación japonesa estuvo integrada por el embajador Kazuyoshi Matsunaga y directores de Política Exterior y para América Latina y el Caribe.