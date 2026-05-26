Jaqué denuncia costos de vuelos

La comunidad de Jaqué, en la provincia de Darién, volvió a plantear sus reclamos por las dificultades de transporte aéreo y el alto costo de los boletos para viajar hacia la capital del país.

Simón Perea, dirigente comunitario, aseguró que existe frustración entre los residentes por la falta de respuestas a problemas que afectan a las comunidades apartadas. “Nos están masacrando económicamente con los boletos de avión. Sale más que un pasaje a Colombia. Estamos usando el mar para poder llegar a la capital, porque no tenemos ni siquiera accesibilidad a las carreteras terrestres”, afirmó. Entre las peticiones de la comunidad figuran el establecimiento de un vuelo semanal y la aplicación del descuento del 25% para jubilados en los vuelos chárter.

Tras el reclamo, el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), capitán Rafael Bárcenas Chiari, informó que conversó con Perea sobre la situación y que la entidad ya remitió la solicitud a las aerolíneas nacionales.

“Hay 2 aerolíneas domésticas en Panamá que pueden evaluar la solicitud de la comunidad y ver la viabilidad”, indicó Bárcenas.

Sobre el descuento para jubilados, explicó que “esto está establecido por ley en vuelos regulares de itinerario y debe ser honrado por las líneas aéreas”.

Sin embargo, aclaró que “no hay una frecuencia de itinerario a Jaqué. Cualquier vuelo que llegue a ese aeropuerto en este momento es privado o chárter”.