Jefe de la Guardia Nacional de Estados Unidos visita Panamá

Steven S. Nordhaus, jefe del National Guard Bureau, se encuentra en Panamá. El oficial se reunió con el embajador estadounidense, Kevin Cabrera, en la sede diplomática de Estados Unidos.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron los programas de cooperación en defensa que actualmente mantienen ambos países, así como las capacidades de respuesta ante emergencias y el compromiso compartido con la seguridad regional.

Según la información oficial, la reunión permitió reafirmar la continuidad de estas iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer la estabilidad hemisférica.

El embajador Cabrera detalló que la visita “reafirma el papel fundamental de la Guardia Nacional en el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis y de nuestra amplia cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá”.

Por su parte, en un comunicado, la embajada resaltó el papel estratégico de la Guardia Nacional en el desarrollo de proyectos colaborativos que buscan impulsar un entorno más seguro y próspero en la región.