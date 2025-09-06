Jornada de cirugías de cataratas de la CSS para 50 pacientes en Bocas del Toro

Este fin de semana, la Caja de Seguro Social (CSS) realiza una “megajornada” de cirugías de cataratas, que beneficiará a 50 pacientes en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, de Changuinola, Bocas del Toro.

Los pacientes que serán operados de cataratas, del 5 al domingo 7 de septiembre, provienen de diferentes puntos de la provincia, algunos de difícil acceso, y tienen un largo período en lista de espera, informó la CSS.

Previamente, cumplieron un proceso de evaluación pre-operatorio, que incluyó laboratorios, radiografías de tórax y electrocardiogramas, entre otros exámenes.

Las cataratas, pterigión (crecimiento anormal del color de la conjuntiva) y el glaucoma preocupan a las autoridades médicas de la CSS en Bocas del Toro por su frecuencia y aparición en edades más tempranas, dijo el doctor Esteban Sinclair, director médico del Hospital de Changuinola.

Con estas cirugías, los pacientes podrán retomar sus actividades diarias y su independencia, las cuales estuvieron condicionadas por sus problemas de visión.

La Dra. Melissa Navarro, directora institucional de la CSS en Bocas del Toro, señaló que para esta primera megajornada de cataratas el equipo se ha reforzado con dos oftalmólogos, uno de la ciudad capital y otro de la provincia de Veraguas. Añadió que el listado de beneficiados es bastante amplio, e incluye a quienes llevan un largo tiempo sufriendo este padecimiento.

En Bocas del Toro, la CSS ha realizado cuatro megajornadas extraordinarias: dos de urología, una de captación y exámenes de pacientes para cirugías, y ahora la de cataratas.

FUENTE: CSS