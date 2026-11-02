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Jornada odontológica conjunta entre Panamá y Estados Unidos beneficia a residentes de San Miguelito

Jornada odontológica conjunta entre Panamá y Estados Unidos beneficia a residentes de San Miguelito
Redacción Web
02 de noviembre de 2026

Residentes de San Miguelito están recibiendo atención odontológica gracias al trabajo conjunto entre personal médico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y del Ministerio de Salud en el Policentro de Salud de San Isidro, según un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.

La iniciativa permite ampliar el acceso a los servicios de salud bucal para la comunidad y fortalece la preparación médica de los equipos participantes, en un esfuerzo coordinado que beneficia directamente a la población, informó la diplomacia estadounidense.

Esta labor forma parte de la “cooperación ampliada en materia de seguridad”, orientada a fortalecer la colaboración bilateral y la capacidad de respuesta médica entre ambas naciones.

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