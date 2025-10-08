Jornadas educativas de ShakthiSAT forman a las futuras líderes de las ciencias espaciales de Panamá

Con la meta de fortalecer la participación femenina en las ciencias, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) está organizando una serie de encuentros con jóvenes panameñas que forman parte del proyecto ShakthiSAT. Esta es una misión espacial internacional que busca inspirar a las participantes para que se transformen en futuras líderes de misiones espaciales.

La primera jornada de este proyecto, dedicada a la astronomía y el empoderamiento femenino, se realizó en David, Chiriquí, en el Observatorio de Astronomía. Fue dirigida por los doctores Pablo Weigandt y Daniel Weigandt. La actividad contó con el apoyo de colaboradores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), según informó la Senacyt en un comunicado.

El evento reunió a un grupo de jóvenes estudiantes de nivel medio de Chiriquí que fueron seleccionadas para ser parte de la Misión ShakthiSAT. Las participantes tuvieron la oportunidad de interactuar con expertos, realizar observaciones astronómicas y conocer el funcionamiento del observatorio, todo en un ambiente que fomenta la curiosidad científica y el liderazgo femenino.

Como parte de la experiencia educativa, las jóvenes también asistieron al Centro de Visitantes del Biomuseo en Boquete, donde exploraron la riqueza natural de Panamá y su conexión con la ciencia y la conservación ambiental.

El segundo encuentro se llevó a cabo con las jóvenes de las provincias centrales en Coclé, específicamente en el Observatorio Astronómico de Panamá de la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales (DINACE) de la UTP.

Allí se congregaron estudiantes de nivel medio del sistema educativo nacional, todas con vocación científica. Participaron en una jornada de exploración astronómica y asistieron a charlas sobre los proyectos que desarrolla Panamá, a cargo del Dr. Rodney Delgado, Megan Carrera y José Gutiérrez.

Durante el mes de octubre también se realizará un encuentro con las jóvenes de la provincia de Panamá que forman parte de la iniciativa.