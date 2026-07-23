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Jóvenes que salen de albergues tendrían un programa de apoyo

La diputada Brenes señaló que actualmente muchos adolescentes salen de las casas de acogida sin saber a dónde ir

Jóvenes que salen de albergues tendrían un programa de apoyo
Pexels | Jóvenes recorren una avenida mientras conversan.
Redacción
23 de julio de 2026

Una iniciativa legislativa busca que los jóvenes que culminan su etapa en albergues cuenten con herramientas para avanzar hacia una vida independiente mediante programas y servicios de apoyo en educación formal y continua, formación técnica y profesional, inserción laboral, emprendimiento, desarrollo económico, vivienda y atención integral en salud física y mental.

La propuesta fue presentada por la diputada Alexandra Brenes y plantea modificaciones y adiciones a la Ley 285 de 15 de febrero de 2022, que establece el Sistema de Garantías Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

“Actualmente los jóvenes deben abandonar el lugar y no existe un programa integral que pueda velar por aspectos como dónde van a vivir, qué van a comer, dónde van a estudiar y con qué apoyo contarán para lograrlo”, señaló la diputada.

Asimismo, indicó que la Ley 285 contempla responsabilidades del Estado para las personas con algún tipo de discapacidad dentro de los albergues, pero que esa protección no se extiende a otros jóvenes que, al llegar a la mayoría de edad, quedan sin una red de apoyo institucional.

El documento, según la diputada proponente, establece que la rectoría del sistema deberá definir políticas de protección integral para la niñez y adolescencia, las cuales serán presentadas por el ministro de Desarrollo Social ante el Consejo de Gabinete para su aprobación.

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Ninos (hasta febrero 2026) permanecían bajo la tutela del Estado.
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