Jueza niega solicitudes y mantienen separación de decana de Medicina de la UNACHI

La jueza de garantías Irina Gutiérrez mantuvo la separación del cargo de una decana de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), imputada por presunto peculado por error, tras dos audiencias realizadas en el Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, informó el Órgano Judicial (OJ).

De acuerdo con el OJ, “en la primera audiencia de sustitución de medida cautelar, la jueza, después de escuchar a las partes intervinientes, negó la solicitud presentada por el defensor particular Julio César Jaramillo, para que la imputada retomara su cargo como decana, al considerar que aún prevalece el riesgo de afectar medios de prueba, ya que faltan por entrevistar algunos testigos”.

Por su parte, en el segundo acto de audiencia, la juzgadora, rechazó la solicitud de afectación de derechos, al estimar que no se le ha vulnerado el derecho de defensa, principio de objetividad, justicia en tiempo razonable u otros que fueron invocados por la defensa, pues existe una plataforma tecnológica a la cual el defensor puede acceder para documentarse y dar seguimiento a la causa.

En tanto, el defensor particular presentó recurso de apelación y se agendó la audiencia para las 8:30 a.m. del 14 de mayo de 2026 en la sala 1.

Esta causa penal comenzó con un hecho ocurrido del 20 de junio de 2017 al 29 de diciembre de 2022, cuando la imputada presuntamente ejerció en un mismo horario el cargo de doctora y a su vez como decana y profesora de la Facultad de Medicina.