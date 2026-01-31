La Acodeco realizó operativos en patios que brindan servicio de grúas en la ciudad

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la obligación de mantener los precios a la vista para los usuarios, se realizó un operativo en diversos patios que brindan el servicio de grúas en la ciudad de Panamá, informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). Según la entidad, durante los operativos, se inspeccionaron 8 agentes económicos dedicados a este servicio, detectándose que solo uno incumplía con la normativa que exige la exhibición clara y visible de los precios en sus respectivos locales.La Acodeco mencionó que de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 45 de 2007, todos los bienes y servicios ofrecidos en un establecimiento comercial deben mostrar de forma clara, precisa y en un lugar visible su precio de contado. Esta disposición también prohíbe a los proveedores emplear prácticas que puedan inducir al consumidor a confusión, error o engaño sobre el precio, quedando obligados a cobrar únicamente el monto anunciado o impreso, salvo que se demuestre que este haya sido alterado por el consumidor.Asimismo, el artículo 36 de la citada ley establece la obligación de los proveedores de informar de manera clara y veraz al consumidor sobre el precio del producto o servicio que ofrecen.La Acodeco destacó que el precio constituye un dato obligatorio e indispensable dentro de cualquier transacción comercial. Cuando el consumidor no encuentra el precio a la vista, desconoce cuánto deberá pagar, lo que vulnera su derecho a recibir información clara y representa una falta de transparencia por parte del proveedor.La institución recordó que el incumplimiento de la obligación de exhibir los precios constituye una infracción a la Ley 45 de 2007 y puede dar lugar a sanciones administrativas, que incluyen multas económicas, cuyo monto varía según la gravedad de la falta, la reincidencia y el daño ocasionado al consumidor, además de otras medidas correctivas contempladas en la normativa vigente.