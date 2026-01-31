La Acodeco realizó operativos en patios que brindan servicio de grúas en la ciudad

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la obligación de mantener los precios a la vista para los usuarios, se realizó un operativo en diversos patios que brindan el servicio de grúas en la ciudad de Panamá, informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Según la entidad, durante los operativos, se inspeccionaron 8 agentes económicos dedicados a este servicio, detectándose que solo uno incumplía con la normativa que exige la exhibición clara y visible de los precios en sus respectivos locales.

La Acodeco mencionó que de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 45 de 2007, todos los bienes y servicios ofrecidos en un establecimiento comercial deben mostrar de forma clara, precisa y en un lugar visible su precio de contado. Esta disposición también prohíbe a los proveedores emplear prácticas que puedan inducir al consumidor a confusión, error o engaño sobre el precio, quedando obligados a cobrar únicamente el monto anunciado o impreso, salvo que se demuestre que este haya sido alterado por el consumidor.

Asimismo, el artículo 36 de la citada ley establece la obligación de los proveedores de informar de manera clara y veraz al consumidor sobre el precio del producto o servicio que ofrecen.

La Acodeco destacó que el precio constituye un dato obligatorio e indispensable dentro de cualquier transacción comercial. Cuando el consumidor no encuentra el precio a la vista, desconoce cuánto deberá pagar, lo que vulnera su derecho a recibir información clara y representa una falta de transparencia por parte del proveedor.

La institución recordó que el incumplimiento de la obligación de exhibir los precios constituye una infracción a la Ley 45 de 2007 y puede dar lugar a sanciones administrativas, que incluyen multas económicas, cuyo monto varía según la gravedad de la falta, la reincidencia y el daño ocasionado al consumidor, además de otras medidas correctivas contempladas en la normativa vigente.