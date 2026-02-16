Nacionales

La Aeronaval decomisó 1,263 paquetes de presunta droga en Veraguas

ML | Embarcación con paquetes decomisados.
Redacción Metro Libre
16 de febrero de 2026

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) de Panamá, en colaboración con la Procuraduría General de la Nación, decomisó 1,263 paquetes de presunta droga y aprehendió a 3 personas al sur de Isla Jicarón, Veraguas.

La operación se llevó a cabo gracias a labores de inteligencia y seguimiento, lo que permitió a las autoridades interceptar la sustancia ilícita en una zona estratégica del Pacífico panameño.

La presunta droga fue trasladada a una estación aeronaval para los trámites correspondientes.

Según la entidad, este golpe al narcotráfico es un ejemplo del trabajo conjunto entre las autoridades panameñas para combatir el tráfico de drogas en la región.

El SENAN aseguró que continúa trabajando para proteger la seguridad y soberanía del país.

