Nacionales

La Aeronaval incauta 700 paquetes de presunta droga y captura a dos personas en Colón

La Aeronaval incauta 700 paquetes de presunta droga y captura a dos personas en Colón
La Aeronaval incauta 700 paquetes de presunta droga y captura a dos personas en Colón
Redacción Web
02 de mayo de 2026

El Servicio Nacional Aeronaval informó sobre la incautación de 700 paquetes de presunta sustancia ilícita, la aprehensión de dos ciudadanos masculinos y el decomiso de una embarcación, en una operación realizada al norte de Portobelo, provincia de Colón.

De acuerdo con la entidad, la acción se llevó a cabo en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, como parte de las labores de patrullaje y control en aguas del Caribe panameño.

Asimismo, las autoridades indicaron que tanto los aprehendidos como la evidencia decomisada fueron puestos a órdenes de las instancias correspondientes para el debido proceso e investigación.

Instagram
Tags:
Colón
|
personas
|
capturan
|
Incautan droga
|
Aeronaval
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR