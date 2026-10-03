La Aeronaval mantiene búsqueda de embarcación desaparecida en Bocas del Toro

El Servicio Nacional Aeronaval informó que mantiene la búsqueda de una embarcación con dos tripulantes a bordo, reportada como desaparecida desde el pasado 29 de septiembre en Bocas del Toro.

De acuerdo con la entidad, la embarcación zarpó desde Isla Bastimentos con destino a Isla de Pájaros. Este sábado continuaron las labores de búsqueda y localización mediante medios aeronavales.

Los equipos realizan patrullajes en el área de probabilidad establecida a través del análisis de deriva SAR, con el objetivo de ubicar la embarcación y a sus dos tripulantes.

El Senan hizo un llamado a la comunidad pesquera y a la ciudadanía en general para que, en caso de contar con información que pueda ayudar en la búsqueda, la reporten a la línea de emergencia 108.