La Alcaldía de Panamá entregó más de 1,500 placas en jornada extendida

La Alcaldía de Panamá informó que el Centro de Placas que entregó 1,571 placas hasta las 3:00 p.m. de este sábado, 3 de octubre, como parte de la jornada de horario extendido habilitada para facilitar la atención a los contribuyentes.

La atención inició a las 7:00 a.m. y se extenderá hasta las 6:00 p.m.

La Alcaldía también informó que este doming, 4 de octubre el Centro de Placas mantendrá sus puertas abiertas de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Además, la entidad mantiene un equipo en el Panamá Motor Show, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Amador, específicamente en el stand 203, donde se ofrecen servicios de traspasos de vehículos, pagos de placas y arreglos de pago.