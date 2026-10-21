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La Alcaldía de Pesé suspende los espectáculos públicos hasta el 15 de noviembre

La Alcaldía de Pesé suspende los espectáculos públicos hasta el 15 de noviembre
Redacción Web
21 de octubre de 2026

a Alcaldía Municipal del distrito de Pesé decretó la suspensión de todos los espectáculos públicos, bailes, festivales, desfiles y eventos de concentración masiva en todo el territorio distrital, desde la promulgación de la norma hasta el 15 de noviembre de 2026.

Según el Decreto N.º 008-2026 del 20 de octubre de 2026, publicado recientemente por el Municipio de Pesé, la medida responde al fuerte sismo registrado el pasado 9 de octubre, el cual afectó a diversas regiones del país y motivó la declaratoria de estado de alerta nacional para priorizar la seguridad colectiva y la atención de emergencias.

La alcaldesa exhortó a los ciudadanos, comerciantes, organizaciones sociales y patronatos del distrito a cumplir estrictamente lo establecido, así como a sumarse a las labores de prevención y seguridad comunitaria.

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