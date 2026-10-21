La Alcaldía de Pesé suspende los espectáculos públicos hasta el 15 de noviembre

a Alcaldía Municipal del distrito de Pesé decretó la suspensión de todos los espectáculos públicos, bailes, festivales, desfiles y eventos de concentración masiva en todo el territorio distrital, desde la promulgación de la norma hasta el 15 de noviembre de 2026.

Según el Decreto N.º 008-2026 del 20 de octubre de 2026, publicado recientemente por el Municipio de Pesé, la medida responde al fuerte sismo registrado el pasado 9 de octubre, el cual afectó a diversas regiones del país y motivó la declaratoria de estado de alerta nacional para priorizar la seguridad colectiva y la atención de emergencias.

La alcaldesa exhortó a los ciudadanos, comerciantes, organizaciones sociales y patronatos del distrito a cumplir estrictamente lo establecido, así como a sumarse a las labores de prevención y seguridad comunitaria.