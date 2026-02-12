La AMP adelanta investigaciones por accidente marítimo en Cayo Zapatilla

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que, a través del Departamento de Investigación de Asuntos Marítimos (DIAM) de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), adelanta la investigación de un accidente marítimo ocurrido el 9 de febrero en las inmediaciones de Cayo Zapatilla, provincia de Bocas del Toro, en el que resultó herida una bañista de nacionalidad inglesa.

A través de un comunicado indicaron que “las diligencias se desarrollan conforme a las disposiciones establecidas en el Código para la Investigación de Siniestros Marítimos de la Organización Marítima Internacional (OMI), con el objetivo de esclarecer las circunstancias y determinar las causas del hecho”.

La persona afectada permanece recluida en un centro hospitalario de la localidad, donde fue trasladada tras haber sido impactada por una embarcación de pasajeros equipada con motor fuera de borda, agregaron de la AMP.

De la entidad hicieron un llamado a propietarios, operadores y capitanes de embarcaciones a extremar las medidas de seguridad, reducir la velocidad en áreas de fondeo y zonas recreativas, además de respetar estrictamente las señalizaciones marítimas.

De igual forma, exhortaron a los bañistas y usuarios de playas a permanecer dentro de las áreas recreativas establecidas por las autoridades y manteniendo una actitud preventiva.