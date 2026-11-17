La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) impuso sanciones económicas a 33 servidores públicos y recomendó la destitución de otros 11 funcionarios, tras investigaciones administrativas por nepotismo, conflicto de intereses y uso inadecuado del tiempo de trabajo en distintas instituciones del Estado.

Entre los casos de nepotismo figuran autoridades locales. La ANTAI sancionó al alcalde de Río de Jesús, en Veraguas, por la contratación de un sobrino; al alcalde de Santiago, en la misma provincia, y al alcalde de David, en Chiriquí, por la contratación de familiares. También fueron sancionados el representante de Tubualá, por contratar a su cuñada, y el representante de San José, en Veraguas, por la contratación de una sobrina.

Asimismo, la entidad sancionó al director regional de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en Darién, luego de comprobar que dos familiares trabajaban en esa regional. La ANTAI recomendó la destitución de ambas funcionarias, pero al momento de notificarlas ya habían renunciado.

Las investigaciones también detectaron situaciones de nepotismo en universidades y otras entidades públicas. En la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) fueron sancionados siete funcionarios por trabajar en una misma unidad administrativa junto con familiares. En la Universidad de Panamá se reportaron sanciones a dos servidores públicos en Colón, otros dos en dependencias de la institución y seis en Herrera.

En el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en Veraguas, dos funcionarios fueron sancionados luego de comprobarse que un padre, quien se desempeñaba como comandante segundo jefe, y su hijo laboraban en la misma zona provincial. En el Hospital Santo Tomás también se sancionó a dos servidores públicos y se solicitó el traslado de uno de ellos a otro centro hospitalario.

Otros casos involucraron a la Caja de Seguro Social en Veraguas, donde se recomendó la destitución de dos funcionarias debido a que una ocupaba la jefatura de Recursos Humanos y su hija trabajaba en esa misma dependencia. Sin embargo, al momento de la notificación, una había renunciado y la otra había sido destituida.

En materia de conflicto de intereses, la ANTAI sancionó a un funcionario del Tribunal Electoral por nepotismo y conflicto de intereses, mientras que en el Instituto de Mercadeo Agropecuario recomendó la destitución de una servidora pública por mantener un vínculo familiar con el subdirector general de la entidad.

Las investigaciones también identificaron irregularidades relacionadas con el cumplimiento de las jornadas laborales. En la UNACHI, una funcionaria acumuló 13 ausencias durante cuatro meses; en la Universidad de Panamá, en Herrera, otra registró cinco ausencias y 32 tardanzas en el mismo período.

En la Universidad de Panamá, en Bocas del Toro, se recomendó la destitución de una profesora por ausencias injustificadas. La docente también ejerce funciones como jueza de garantías del Órgano Judicial. Por su parte, en el Ministerio de Salud, en Herrera, se detectaron aproximadamente 45 irregularidades en las marcaciones de un funcionario durante seis meses.