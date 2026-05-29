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La Apunachi califica de ilegal decisión del CGU sobre rectora

Diferentes sectores de la comunidad universitaria de la UNACHI mencionaron que la decisión del Consejo General Universitario de aprobar la continuidad de la rectora no está dentro de las competencias de ese órgano universitario

La Apunachi califica de ilegal decisión del CGU sobre rectora
Cortesía | Edificio de la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).
La Apunachi califica de ilegal decisión del CGU sobre rectora
Cortesía | Protestas.
La Apunachi califica de ilegal decisión del CGU sobre rectora
ML | Fachada edificio de CSS.
La Apunachi califica de ilegal decisión del CGU sobre rectora
ML | Felipe Chapman.
Amilkar Rodriguez
29 de mayo de 2026

“La decisión por parte Consejo General Universitario (CGU) fue ilegal”, así lo advirtió el presidente de la Asociación de Profesores de la Unachi (Apunachi), Félix Estrada, luego de que el máximo órgano de la institución aprobara la continuidad de Etelvina Medianero de Bonagas como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

Al respecto, Estrada manifestó que “estamos haciendo las consultas jurídicas, porque en el estatuto universitario, dentro de las competencias de ese órgano no contempla dicha potestad”. Con 29 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, el CGU de la UNACHI aprobó el pasado 27 de mayo que de Bonagas se mantuviera como máxima autoridad de esa casa de estudios superiores.

Aunque, hasta el momento no existe un documento oficial que detalle el nombre y el sentido del voto de cada miembro de este estamento, los estudiantes Yiraly Serrano y Carlos Troetsch confirmaron que formaron parte de los tres votos en contra de la continuidad de la rectora.

Troetsch señaló que las votaciones del Consejo suelen realizarse a mano alzada; sin embargo, aseguró que solicitó que el resultado quedara registrado en acta con nombres y apellidos de los votantes. “Mi moción fue rechazada y la mayoría pidió que se hiciera de la manera tradicional. Ellos sabían que exponer sus nombres podía afectar su imagen”, dijo.

Durante la reunión del CGU no se realizó un acta que constara con los nombres de los votantes.
La Asociación de Profesores de la Unachi sigue realizando las consultas pertinentes ante la decisión del CGU
Millones de dólares en salarios

ml | Según datos de la planilla actual de la UNACHI, la institución educativa cuenta con más de 2,000 funcionarios, entre administrativos y académicos, que representa aproximadamente 5.8 millones de dólares mensual. En este sentido, según medios oficiales, 249 funcionarios ganan más de $7,000 mensuales, 212 funcionarios perciben entre $5,000 y $7,000 y 96 personas reciben entre $3,000 y $5,000. La rectora Etelvina Medianero de Bonagas mantiene un ingreso total de 12,000 dólares mensuales, salario que supera al que percibe el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Deudas que mantiene la UNACHI

ml | De acuerdo con reportes oficiales, la Universidad Autónoma de Chiriquí mantiene una deuda de 12.4 millones de dólares con la Caja de Seguro Social. Además, registra compromisos pendientes por 289 mil dólares con una empresa de telefonía local, correspondientes al segundo semestre de 2025.

A esto se suman obligaciones relacionadas con el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) y acreedores bancarios, por descuentos realizados a funcionarios que aún no han sido transferidos.

El titular del MEF se refiere al presupuesto de la Unachi

ml | El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, se refirió al manejo presupuestario de la UNACHI durante la conferencia presidencial realizada ayer. El funcionario afirmó que “esta universidad mantiene los salarios promedio más altos del Gobierno Central y del sistema universitario público del país”.

Chapman también indicó que representantes de la universidad acudieron el pasado lunes al Ministerio de Economía y Finanzas para manifestarse, y aseguró que durante ese encuentro el Gobierno ofreció asistencia técnica para mejorar la administración de los recursos y optimizar el rendimiento del presupuesto. Según el ministro, la principal preocupación del Gobierno son los estudiantes, ya que están siendo afectados por la situación interna de la universidad. “Estamos dispuestos apoyar una reestructuración financiera en beneficio de la comunidad estudiantil”, afirmó.

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