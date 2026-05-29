La Apunachi califica de ilegal decisión del CGU sobre rectora

“La decisión por parte Consejo General Universitario (CGU) fue ilegal”, así lo advirtió el presidente de la Asociación de Profesores de la Unachi (Apunachi), Félix Estrada, luego de que el máximo órgano de la institución aprobara la continuidad de Etelvina Medianero de Bonagas como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

Al respecto, Estrada manifestó que “estamos haciendo las consultas jurídicas, porque en el estatuto universitario, dentro de las competencias de ese órgano no contempla dicha potestad”. Con 29 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, el CGU de la UNACHI aprobó el pasado 27 de mayo que de Bonagas se mantuviera como máxima autoridad de esa casa de estudios superiores.

Aunque, hasta el momento no existe un documento oficial que detalle el nombre y el sentido del voto de cada miembro de este estamento, los estudiantes Yiraly Serrano y Carlos Troetsch confirmaron que formaron parte de los tres votos en contra de la continuidad de la rectora.

Troetsch señaló que las votaciones del Consejo suelen realizarse a mano alzada; sin embargo, aseguró que solicitó que el resultado quedara registrado en acta con nombres y apellidos de los votantes. “Mi moción fue rechazada y la mayoría pidió que se hiciera de la manera tradicional. Ellos sabían que exponer sus nombres podía afectar su imagen”, dijo.