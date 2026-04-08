La Asamblea aprobó traslado de partida para construcción de tina de vertido en Cerro Patacón

Los miembros de la Comisión de Presupuesto aprobaron un traslado de partida a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario por un monto de B/. 2.5 millones, que serán destinados al diseño y construcción de una tina de vertido en el relleno sanitario de Cerro Patacón, informó el administrador general, Ovil Moreno.

“La construcción de esta tina de vertido garantizará la disposición correcta de los desechos en los distritos de Panamá y San Miguelito por los próximos cinco años, aproximadamente”, detalló Moreno.

El funcionario explicó que la obra tuvo un precio de referencia de B/. 5,075,996.00 en la licitación en la que participaron tres empresas, y fue adjudicada al Consorcio Patacón por un monto de B/. 4,499,999.88, como parte del desarrollo de la cuarta etapa del relleno sanitario.